Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии - ЦИК

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Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили. В выборах приняло участие более половины из полного состава избирательной коллегии из 300 человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ЦИК страны.

Заседание выборщиков проходило на фоне уличных акций оппозиционно настроенного населения.

Впервые в истории Грузии президент избирался не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост стал депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Еще четыре оппозиционные партии назвали выборы сфальсифицированными.

В то же время действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет Президентский дворец. Себя она считает единственным легитимным представителем власти в Грузии.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Грузии Папуашвили назвал странным и бессмысленным решение США ввести санкции.