Коллегия выборщиков приступила к избранию президента Грузии

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В парламенте Грузии началась процедура избрания главы государства коллегией выборщиков, в состав которой входят 300 человек. Речь идет о депутатах парламента, а также членах верховных советов Аджарии и Абхазии и представителях местных администраций, передает "Интерфакс".

При этом единственным кандидатом на пост нового президента был выдвинут депутат Михаил Кавелашвили, который представляет правящую партию "Грузинская мечта".

Выборы были организованы Центральной избирательной комиссией Грузии. Председатель ЦИК Гиоргий Каландаришвили в начале заседания подробно рассказал выборщикам о том, как проводится процедура избрания президента.

На этом фоне с самого утра к парламенту стягиваются силы полиции, а на площади Свободы стоит полицейский спецназ. Сотрудники правоохранительных органов также установили там водометы. При этом рядом с парламентом небольшими группами собираются участники акции протеста, которые выступают против политики властей. Однако они не проявляют агрессивных действий.

Парламентские выборы прошли в Грузии в конце октября текущего года. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Но президент страны Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов.

Глава государства также отказалась сложить свои полномочия. Президент объяснила это тем, что в стране нет легитимного парламента. Это означает, что он не может выбрать нового лидера и, как следствие, не может произойти инаугурация, что приводит к продлению мандата Зурабишвили.

На этом фоне правящая партия решила приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Из-за этого в стране началась новая волна массовых протестов.

Накануне президентских выборов Зурабишвили вновь заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.