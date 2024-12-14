Премьер Грузии после выборов президента заявил, что Зурабишвили придется покинуть пост

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили должна будет покинуть свой пост и дворец главы государства, несмотря на ее отказ сложить полномочия, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова передает ТАСС.

"Ровно через две недели пройдет инаугурация нового президента (Кавелашвили. – Прим. ред.). Саломе Зурабишвили придется уйти со своей должности", – подчеркнул Кобахидзе.

При этом первые непрямые выборы нового глаы государства удалось провести без помех, указал глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Он также обратил вниание, что граждане страны могли наблюдать за всем процессом избрания президента в формате прямой трансляции.

ЦИК признал выборы состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии станет Михаил Кавелашвили.

При этом накануне президентских выборов Зурабишвили подчеркнула, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

Парламентские выборы прошли в Грузии в конце октября текущего года. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Но президент страны Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов.

Тогда действующая глава государства тоже отказалась сложить свои полномочия. Президент объяснила это тем, что в стране нет легитимного парламента. Это означает, что он не может выбрать нового лидера и, как следствие, не может произойти инаугурация, что приводит к продлению мандата Зурабишвили.

На этом фоне правящая партия решила приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Из-за этого в стране началась новая волна массовых протестов.