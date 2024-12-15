Зурабишвили после выборов президента Грузии заявила, что никто никого не выбирал

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что на выборах нового главы государства "ничего не произошло". Об этом сообщает грузинский телеканал Mtavari.

С таким заявлением Зурабишвили выступила перед митингующими в Тбилиси после оглашения результатов выборов, по результатам которых президентом был избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", экс-футболист Михаил Кавелашвили.

"Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", – заявила Зурабишвили.

Она также поблагодарила тех, кто заявляет о непринятии итогов выборов.

ЦИК признал выборы состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии станет Михаил Кавелашвили.

При этом накануне президентских выборов Зурабишвили подчеркнула, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

Парламентские выборы прошли в Грузии в конце октября текущего года. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Но президент страны Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов.

Тогда действующая глава государства тоже отказалась сложить свои полномочия. Президент объяснила это тем, что в стране нет легитимного парламента. Это означает, что он не может выбрать нового лидера и, как следствие, не может произойти инаугурация, что приводит к продлению мандата Зурабишвили.

На этом фоне правящая партия решила приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Из-за этого в стране началась новая волна массовых протестов.