ЕС хочет начать первый раунд переговоров о членстве Украины в начале 2025 года

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Евросоюз планирует начать первый раунд переговоров с Украиной о вступлении страны в состав ЕС в начале 2025 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Если Украина продолжит хорошую работу (над выполнением условий. – Прим. ред.), то мы должны открыть первый кластер переговоров в начале следующего года", – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

По словам главы ЕК, Евросоюз уже потратил на помощь Украине около 130 миллиардов евро.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает экономические и персональные ограничительные меры.

Рестрикции, в частности, были введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов, а также в отношении 54 физлиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

По словам фон дер Ляйен, страны Евросоюза в данный момент уже готовят 16-й пакет антироссийских санкций.