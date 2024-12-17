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17 декабря, 17:42

Политика

Эрдоган заявил, что Турция передала ЕС свое видение по перемирию на Украине

Фото: 123RF/ververidis

Турция передала странам Евросоюза свое видение по поводу необходимости прекращения огня на Украине в кратчайшие сроки, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает РИА Новости.

Это произошло во время переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись в Анкаре во вторник, 17 декабря. Эрдоган также подчеркнул, что взгляды Турции связаны с "обеспечением справедливого мира".

При этом ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял о риске расширения конфликта на Украине и применения в этой связи ядерного оружия. По его словам, эти опасности постепенно прогрессируют, а военная поддержка Украины странами Запада и атаки дальнобойным западным оружием по территории России значительно повышают напряженность в регионе.

Глава турецкого МИД также призывал внимательно отнестись к высказываниям Владимира Путина о ядерном оружии. Он отмечал, что воспринимать ядерную риторику российского лидера исключительно как угрозу было бы слишком упрощенным подходом.

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