Эрдоган заявил, что у России должна быть возможность защитить себя

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России должна быть и есть возможность защищать себя, передает ТАСС. Так турецкий лидер прокомментировал обновление российской ядерной доктрины.

"Я, конечно, думаю, что это заявление России – это прежде всего мера, принятая в ответ на проявленную в ее отношении позицию, связанную с применением обычных вооружений", – отметил Эрдоган.

Обновление доктрины он сравнил с защитой НАТО. Эрдоган также подчеркнул, что Турция, соседствующая с Россией и Украиной, должна защитить отношения с обеими странами.

"Я надеюсь, что мы как можно скорее добьемся окончательного прекращения огня между Украиной и Россией и обеспечим мир, которого так ждет планета", – подытожил президент.

Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что ядерное оружие выполняет функцию сдерживания, недопущения или предотвращения ядерной войны.