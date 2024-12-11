Глава МИД Турции допустил расширение конфликта на Украине до ядерного кризиса

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о риске расширения конфликта на Украине и применения в этой связи ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

"Бесспорно, что война может как расшириться географически, так и перейти в гораздо более опасное измерение, такое как применение ядерного оружия", – высказался он.

Фидан отметил, что эти опасности постепенно прогрессируют, а военная поддержка Украины странами Запада и атаки дальнобойным западным оружием по территории России значительно повышают напряженность в регионе.

Он подчеркнул, что Турция в 2025 году продолжит свою линию по содействию скорейшему мирному урегулированию конфликта.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Она напомнила, что по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Россия обязуется не применять и не угрожать ядерным оружием странам, у которых его нет. Данное обязательство выполнялось и выполняется сейчас.

В свою очередь, в Белом доме сообщали, что Вашингтон не рассматривает возможность возвращения ядерного оружия Киеву. В данный момент США сосредоточены на поставках Киеву обычного вооружения, с помощью которого украинцы смогли бы продолжать вести боевые действия против России.