Newsweek смоделировал ядерный удар США по Москве, Пхеньяну и Пекину

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Американское издание Newsweek смоделировало последствия удара США крупнейшей из имеющейся в арсенале Штатов термоядерной авиабомбой В83 по Москве, Пхеньяну и Пекину.

Согласно подсчетам издания, при нанесении такого удара по Пхеньяну погибнут 1,3 млн человек, еще 1,1 млн получат ранения. В Москве жертвами могут стать 1,4 млн человек, 3,7 млн пострадают. В Пекине же погибнут 1,5 млн человек и около 3,3 млн получат ранения.

Издание отмечает, что площадь покрытия огненного шара B83 составит 4,1 квадратных километра, а в умеренной зоне поражения окажется площадь в 175,34 квадратных километра.

Ранее США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала для дальнейшего сдерживания противников, сказал представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен.

Тем не менее Вашингтон не хотел быть оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами, уточнил военный.

Силы стратегического сдерживания Штатов в данный момент находятся в состоянии полной боевой готовности, рассказывал Бьюкенен. Кроме того, ядерные силы готовы к передаче власти избранному президенту США Дональду Трампу.