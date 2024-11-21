В США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала

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Соединенные Штаты допускают такой обмен ядерными ударами, при котором США сохранят часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников. Об этом заявил представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен.

Вместе с тем Вашингтон не хотел бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами, добавил военнослужащий. Наиболее приемлемыми условиями в Пентагоне считают те, при которых Штаты сохранят резерв стратегических вооружений.

"Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать", – приводит РИА Новости слова Бьюкенена.

Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии полной боеготовности, сообщал ранее Бьюкенен. Ядерные силы также готовы к передачи власти избранному президенту Штатов Дональду Трампу.

Между тем представитель Пентагона призвал американские власти вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.