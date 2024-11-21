00:35Политика
Пентагон заявил о полной боеготовности сил стратегического сдерживания США
Фото: 123RF/bumbledee
Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии полной боеготовности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя стратегического командования Пентагона контр-адмирала Томаса Бьюкенена.
По его словам, американские подводные лодки продолжают выходить на воду, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание, а межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове.
Ядерные силы также готовы к передачи власти в США избранному президенту Штатов Дональду Трампу, добавил Бьюкенен.
Представитель Пентагона ранее заявлял, что власти США должны вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.
По информации СМИ, Соединенные Штаты не будут менять готовность ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России. Так, Белый дом не видит в этом необходимости.
В ядерной доктрине РФ определили условия применения ядерного оружия