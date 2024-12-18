Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС готовит 16-й пакет санкций против России

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Евросоюз готовит 16-й пакет антироссийских санкций, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

"На прошлой неделе мы приняли наш 15-й пакет санкций. Он включает меры против теневого флота России и борьбу с обходом санкций. Идет подготовка 16-го пакета", – передает ее слова РИА Новости.

Главы МИД стран ЕС окончательно утвердили 15-й пакет санкций против РФ 16 декабря. В него включили экономические и персональные ограничения. Они затронули теневой флот, осуществляющий перевозку энергоресурсов, а также 54 физлица и 30 компаний из России, КНР и КНДР.

Тем не менее ответ Москвы на 15-й пакет антироссийских санкций не заставит себя ждать, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что меры ЕС направлены против российских и иностранных экономоператоров и общественных деятелей.