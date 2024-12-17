Южная Корея ввела новые санкции из-за предполагаемого сотрудничества РФ и КНДР

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Южная Корея ввела новые самостоятельные санкции против нескольких физических и юридических лиц из-за их предполагаемой связи с якобы незаконным военным сотрудничеством России и КНДР, а также с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на южнокорейский МИД.

Ограничительные меры коснулись 11 физических и 15 юридических лиц. Меры принимаются в связи с совместным заявлением министров иностранных дел западных стран, которое было посвящено сотрудничеству РФ и Северной Кореи.

Ранее США ввели санкции в отношении 11 граждан Северной Кореи и 8 юридических лиц из России и КНДР. Под рестрикции подпали российские ООО "ДВ Инк", ООО "Новосибирскоблгаз", ЗАО "Сибрегионгаз", ООО "Восток трейдинг" и четыре финансовые организации КНДР.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о якобы погибших военных КНДР в Курской области.