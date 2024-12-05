Замглавы МИД РФ и КНДР обменялись грамотами о ратификации договора о партнерстве

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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и его северокорейский коллега Ким Чон Гю обменялись в Москве грамотами о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве отметили, что вступление договора в силу будет способствовать развитию многопланового взаимодействия Москвы и Пхеньяна. Кроме того, документ поможет построить систему безопасности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря после того, как Руденко и Ким Чон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами. В Северной Корее заявили, что отношения между двумя странами, основанные на этом Договоре, гарантируют международную стратегическую стабильность и ускорят формирование справедливого многополярного миропорядка.

9 ноября Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Сам документ был подписан президентом РФ и лидером КНДР Ким Чен Ыном 19 июня, когда Путин приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой.

Российский лидер отмечал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.