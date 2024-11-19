Песков назвал нормальной практикой пункт о взаимной военной помощи в договоре РФ и КНДР

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Пункт о взаимной военной помощи в договоре между Россией и КНДР является нормальной международной практикой для стран с протяженной общей границей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем готовы помочь нашим корейским друзьям в защите их интересов, если они станут объектом агрессии. И они готовы сделать то же самое. Так что это взаимопомощь, взаимная выгода во имя народов двух стран", – указал представитель Кремля.

Между тем Владимир Путин 9 ноября подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор был подписан лидерами двух стран 19 июня, когда Путин приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой.

Позже глава государства внес законопроект о ратификации Договора в Госдуму. Договор имеет положения о взаимной обороне при условии нападения извне, а также подразумевает углубленное сотрудничество двух государств в сфере безопасности.