Путин подписал закон о ратификации Договора о партнерстве России и КНДР

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Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте правовых актов.

Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами двух стран и будет бессрочным.

Лидеры России и КНДР подписали этот документ 19 июня, когда российский лидер приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой.

Тогда, комментируя положение о взаимной обороне в случае нападения, Путин указывал на заявления США и прочих государств НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, а также самолетов F16 и других видов вооружения и техники, которые могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

Путин внес законопроект о ратификации Договора в Госдуму 14 октября. Договор имеет положения о взаимной обороне при условии нападения извне, а также подразумевает углубленное сотрудничество двух государств в сфере безопасности.