Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР вступил в силу

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, 4 декабря в Москве замглавы МИД РФ Андрей Руденко и его северокорейский коллега Ким Чон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами. Согласно тексту договора, он вступает в силу с этого момента.

В ЦТАК отметили, что отношения между двумя странами, основанные на этом Договоре, гарантируют международную стратегическую стабильность и ускорят формирование справедливого многополярного миропорядка.

9 ноября Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Сам документ был подписан президентом РФ и лидером КНДР Ким Чен Ыном 19 июня, когда Путин приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой.

Российский лидер отмечал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.