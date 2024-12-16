Песков перенаправил в МО РФ вопрос о якобы погибших военных КНДР в Курской области

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о якобы погибших военных КНДР в Курской области.

Так политик ответил на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать заявление военной разведки Украины о якобы обнаружении 30 погибших военнослужащих КНДР в Курской области.

В начале ноября Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ подразумевает взаимную оборону при условии нападения извне, а также углубленное сотрудничество двух стран в сфере безопасности.

Договор вступил в силу 5 декабря. За день до этого в Москве замглавы МИД РФ Андрей Руденко и его северокорейский коллега Ким Чон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами.