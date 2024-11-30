Белоусов отметил важность расширения военного сотрудничества между РФ и КНДР

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Военное сотрудничество между Россией и КНДР находится в стадии активного расширения, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

"Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", – цитирует его газета "Известия".

Во время переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне Белоусов подчеркнул, что ключевую роль в укреплении отношений между странами играют доверительные контакты лидеров обеих государств.

Российский министр обороны поздравил своего коллегу с назначением на должность, добавив, что Россия с Корейской Народно-Демократической Республикой являются добрыми соседями и давними друзьями.

Белоусов также выразил надежду на тесное и плодотворное взаимодействие с республикой и на то, что проходящие на данный момент переговоры послужат дальнейшему укреплению отношений между странами в сфере обороны.

Глава Минобороны РФ посетил Северную Корею с официальным визитом накануне. В рамках визита министр и глава КНДР Ким Чен Ын провели широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления и развития всеобъемлющего стратегического партнерства.

Северокорейский лидер также высказался о разрешении США и Запада, данном Украине, использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. По его словам, это можно расценивать как прямую военную интервенцию.