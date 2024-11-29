Белоусов прибыл с визитом в КНДР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Северную Корею, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе официального визита министра в КНДР запланированы двусторонние встречи с представителями военного и военно-политического руководства республики.

В международном аэропорту "Сунан" в пригороде Пхеньяна прошла церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета Белоусова приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Ранее спецпомощник президента США Мира Рэпп-Хупер заявила, что усиление сотрудничества России и Северной Кореи будет представлять собой серьезный вызов в ближайшие годы.

Она также вновь повторила тезис о том, что сегодня на российской территории якобы присутствуют тысячи военных КНДР. В США считают, что взамен Россия поставляет в Северную Корею высокотехнологичную продукцию.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.