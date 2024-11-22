Ким Чен Ын заявил об угрозе термоядерной войны с США

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Сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к самой разрушительной термоядерной войне. С таким заявлением выступил глава КНДР Ким Чен Ын на открытии выставки вооружения в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам северокорейского лидера, переговоры с Вашингтоном лишь убедили Пхеньян в неизменности враждебной политики Штатов.

Ким Чен Ын указал, что США повышают давление и уровень провокаций, расширяя систему военных союзов с совместным использованием ядерного оружия, развертывая свои стратегические средства и силы своих союзников, а также "сдерживая рост могущества КНДР".

КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября.

Глава Северной Кореи также заявил о необходимости полностью подготовиться к войне, исходя "из веления революции и сложившейся ситуации".