Залужный заявил о начале третьей мировой войны

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Третья мировая война уже началась, заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Добро пожаловать – она началась", – цитирует его РБК, ссылаясь на украинские СМИ.

Залужный объяснил свое утверждение тем, что Россию поддерживают Иран и КНДР, а у самой Украины при этом слишком много врагов. Также он обвинил западных союзников в том, что они не хотят помочь остановить российскую армию на территории Украины.

Официально Россия не сообщала о какой-либо военной помощи со стороны Ирана и КНДР.

Ранее американские СМИ обвинили президента США Джо Байдена в попытке начать третью мировую войну, комментируя снятие запрета на удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удары западными ракетами нападением со стороны НАТО, что означает третью мировую войну.

