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19 ноября, 12:21

Политика

Медведев предупредил об ответе Москвы на удары по РФ

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Удары западными ракетами большой дальности вглубь России можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО. В этом случае появится право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам Альянса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"И это уже WWIII (третья мировая война. – Прим. ред.)", – подчеркнул политик.

Медведев подчеркнул, что Владимир Путин в сентябре уже говорил о реакции РФ при таких ударах и в настоящее время президент утвердил новую версию Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

"Может, старик (действующий президент США Джо. – Прим. ред.) Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", – добавил зампред Совбеза.

В указе Путина, подтверждающем обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания, указано, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что использование ВСУ западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ по новой ядерной доктрине. При этом Москва всегда придерживается ответственной позиции и предпринимает усилия для уменьшения ядерной угрозы.

РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие при атаке оружием массового поражения

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