19 ноября, 12:21Политика
Медведев предупредил об ответе Москвы на удары по РФ
Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
Удары западными ракетами большой дальности вглубь России можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО. В этом случае появится право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам Альянса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
"И это уже WWIII (третья мировая война. – Прим. ред.)", – подчеркнул политик.
Медведев подчеркнул, что Владимир Путин в сентябре уже говорил о реакции РФ при таких ударах и в настоящее время президент утвердил новую версию Основ госполитики в области ядерного сдерживания.
"Может, старик (действующий президент США Джо. – Прим. ред.) Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", – добавил зампред Совбеза.
В указе Путина, подтверждающем обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания, указано, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что использование ВСУ западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ по новой ядерной доктрине. При этом Москва всегда придерживается ответственной позиции и предпринимает усилия для уменьшения ядерной угрозы.
РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие при атаке оружием массового поражения