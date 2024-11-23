Власти США назвали сотрудничество РФ и КНДР серьезным вызовом на ближайшие годы

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Вашингтон считает, что усиление сотрудничества России и Северной Кореи будет представлять собой серьезный вызов в ближайшие годы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на спецпомощника президента США и старшего директора по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Миру Рэпп-Хупер.

Она также вновь повторила тезис о том, что сегодня на российской территории якобы присутствуют тысячи военных КНДР. В Штатах считают, что взамен российская сторона поставляет в Северную Корею высокотехнологичную продукцию.

Администрация США считает, что военнослужащие КНДР уже начали принимать участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области. Представитель Госдепа утверждает, что Россия обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.