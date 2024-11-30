Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны РФ Белоусовым

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, который прибыл в народную республику с визитом. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

"Товарищ Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который спустя 5 месяцев еще раз приехал в Пхеньян и провел дружественную и доверительную беседу", – указано в сообщении.

Российский министр обороны передал приветственное послание от президента РФ Владимира Путина, а Ким Чен Ын в ответ попросил передать российскому лидеру свой "товарищеский привет".

На встрече Белоусов и Ким Чен Ын провели широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления и развития всеобъемлющего стратегического партнерства.

Северокорейский лидер также отметил, что решение США и Запада разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории можно расценивать как прямую военную интервенцию. Он заявил, что КНДР поддерживает усилия России по защите своей территориальной целостности от "империалистических действий гегемонии".

По итогам переговоров собеседники "пришли к удовлетворительному общему мнению", пишет ЦТАК.

Ранее спецпомощник президента США Мира Рэпп-Хупер заявила, что усиление сотрудничества России и Северной Кореи будет представлять собой серьезный вызов в ближайшие годы.

Она также вновь повторила тезис о том, что сегодня на российской территории якобы присутствуют тысячи военных КНДР. В США считают, что взамен Россия поставляет в Северную Корею высокотехнологичную продукцию.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.