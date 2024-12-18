Захарова: ответные шаги РФ на 15-й пакет санкций ЕС не заставят себя ждать

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Очередной, 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза носит незаконный характер, и ответ Москвы не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти меры носят противоправный, незаконный характер. Они направлены как против российских, так и против зарубежных экономоператоров, общественных деятелей", – сказала дипломат.

По ее словам, Брюссель продолжает вредить Москве решениями, которые, по сути, несут дополнительную угрозу глобальной энергетической безопасности и стабильности мировых хозяйственных связей. Она заверила, что эти меры будут проанализированы.

Министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Он включает в себя экономические и персональные ограничительные меры. Рестрикции введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов, а также ограничительные меры в отношении 54 физлиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Кроме того, ЕС внес журналистку Тину Канделаки и певицу Ларису Долину в санкционный список за "дестабилизирующие действия" в отношении Европы и третьих стран. Кроме того, под санкции подпали еще 14 физлиц, в том числе политолог Тимофей Бордачев и ряд бизнесменов. Также в санкционный список внесли три организации, в частности "Африканскую инициативу".