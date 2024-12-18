США ввели санкции против трех российских фирм

Фото: 123RF/tupungato

США ввели санкции против трех компаний из России, говорится на сайте американского Минфина.

Речь идет о компаниях "Ардал" из Санкт-Петербурга, "Фарватер" из Южно-Сахалинска, а также "МТВ" из Москвы. Кроме того, санкционные списки пополнились компаниями из Пакистана, Ирана и Боснии и Герцеговины.

Ранее под антироссийские ограничения со стороны США подпали российские фирмы "ДВ Инк", "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток трейдинг", а также четыре финансовые организации, зарегистрированные в КНДР, и 11 граждан Северной Кореи.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит 16-й пакет антироссийских санкций. В недавно объявленный 15-й включили экономические и персональные ограничения. Они затронули теневой флот, осуществляющий перевозку энергоресурсов, а также 54 физлица и 30 компаний из России, КНР и КНДР.