04 декабря, 18:17Политика
США ввели санкции против пяти физических и юридических лиц из РФ
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
США внесли в антироссийский санкционный список пять физических и пять юридических лиц. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Рестрикции коснулись трех граждан России, гражданина Латвии и гражданина Украины.
Отмечается, что в список попали компании из США, ОАЭ, Великобритании и Таиланда, а также компания, имеющая представительства в Лондоне, Москве, Риге, Сингапуре и Стамбуле.
Ранее государственный департамент США ввел санкции против двух организаций России и Китая, а также одного гражданина РФ и двух из КНДР. Тогда под рестрикции подпала российская компания Bearings on Lipetsk LLC, а также гражданин Игорь Мичурин.
По версии Вашингтона, они нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.