США ввели санкции против пяти физических и юридических лиц из РФ

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США внесли в антироссийский санкционный список пять физических и пять юридических лиц. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Рестрикции коснулись трех граждан России, гражданина Латвии и гражданина Украины.

Отмечается, что в список попали компании из США, ОАЭ, Великобритании и Таиланда, а также компания, имеющая представительства в Лондоне, Москве, Риге, Сингапуре и Стамбуле.

Ранее государственный департамент США ввел санкции против двух организаций России и Китая, а также одного гражданина РФ и двух из КНДР. Тогда под рестрикции подпала российская компания Bearings on Lipetsk LLC, а также гражданин Игорь Мичурин.

По версии Вашингтона, они нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.