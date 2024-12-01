WSJ: КНР изучает российские методы противодействия западным санкциям

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Китай на примере России изучает способы противодействия санкциям Запада. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Пекин учредил специальную "межведомственную группу", изучающую воздействие санкций на РФ и регулярно готовящую отчеты для руководства страны. Целью такой работы, утверждают журналисты, является "извлечение уроков" из российского опыта смягчения влияния западных ограничений. В частности, для этого китайские чиновники якобы периодически приезжают в Москву и встречаются там с представителями ЦБ РФ, Минфина и других ведомств.

Как рассказал один из источников WSJ, интерес для Китая представляют и российские "инициативы по развитию отечественного производства" в условиях санкционного давления. КНР, пишет газета, может опасаться, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня, США и их союзники могут ввести против Китая санкции, аналогичные тем, что приняты против России из-за украинского конфликта.

Источники газеты отметили, что деятельность данной группы не означает, что Пекин готовит вторжение. Кроме того, МИД КНР заявил в комментарии изданию, что Китай привержен "сотрудничеству со всеми странами в мире, включая РФ, на основе равенства и взаимной выгоды".

Ранее замминистра иностранных дел России Сергея Рябков заявил, что Соединенные Штаты подрывают свою конкурентноспособность своими же действиями, направленными против РФ. С его слов, США долгое время работают на подрыв конкурентноспособности экономик стран ЕС. При этом Россия не испытывает сожалений по этому поводу, уточнил дипломат.