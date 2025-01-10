Трамп сможет отменить новые санкции против РФ только через конгресс

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Избранный президент США Дональд Трамп сможет отменить новые санкции в отношении РФ только через конгресс, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в рамках брифинга.

"Имею в виду, что речь идет об исполнительных действиях, предпринятых президентом Байденом. Пусть следующая администрация решает, будет ли она вообще предпринимать какие-то дальнейшие исполнительные действия, и если да, то какие именно", – передает ТАСС его слова.

Новые антироссийские санкции затронули компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

Кроме того, введены меры против Московского, Киришского и Омского НПЗ и 183 нефтяных танкеров, многие из которых входят, как утверждают в Вашингтоне, в "теневой флот" России.

При этом в Белом доме уверены, что новые санкции против энергосектора РФ не окажут сильного влияния на нефтяной рынок.