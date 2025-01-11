Депутат ГД Белик: Россия наладила схемы обхода западных санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия наладила схемы обхода западных санкций. В связи с этим новый пакет рестрикций США, направленный против энергетической сферы, не приведет к обвалу рынка, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Тем не менее парламентарий признал, что любые санкции наносят удар по российской экономике и новые ограничения, которые вводятся американской стороной, не станут исключением.

Он также выразил мнение, в соответствии с которым важнейший урок, полученный Россией по прошествии трех последних лет, заключается в том, что наладить партнерство с Западом невозможно. Между российской и западной сторонами существуют только "зыбкие экономические контакты", подчеркнул депутат.

"Запад не монолит, ведь США своими санкциями ударили и по союзникам, а значит считают нормальным заставлять тех платить за американские интересы", – резюмировал парламентарий.

Ранее США объявили о новых антироссийских санкциях. Они затронут компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

Кроме того, санкции введены против Московского, Киришского и Омского НПЗ и 183 нефтяных танкеров, многие из которых входят, как утверждают в Вашингтоне, в "теневой флот" России.

