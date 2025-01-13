Байден признал, что помощь Киеву сопровождалась риском ядерного конфликта с РФ

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Поддержка Украины со стороны Вашингтона формировала риск ядерной конфронтации с Россией. С таким заявлением выступил действующий президент США Джо Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики.

"У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими. Сегодня Украина остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего", – передает РИА Новости слова американского лидера.

Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву и обязаны продолжать поддержку Украины. По словам Байдена, он заложил основу для следующей администрации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы его команда продолжила поддержку Киева.

Кроме того, в своей финальной речи американский лидер заверил, что Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, а их альянсы достигли невиданной силы. Согласно мнению Байдена, все эти достижения были достигнуты без вовлечения Вашингтона в новые военные конфликты.

США не планируют объявлять о новых пакетах военной помощи Украине перед уходом с поста Джо Байдена. Оставшиеся средства действующей администрации перейдут будущим властям США во главе с Дональдом Трампом.

В свою очередь, команда республиканца уже готовится к встрече Трампа с Владимиром Путиным. По мнению нового президента США, достижение сделки по Украине невозможно без установления контакта с Россией. Дата встречи и ее формат пока не были озвучены.