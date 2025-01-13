The Telegraph: экс-министры обороны Британии призвали отправить миротворцев на Украину

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Властям Великобритании нужно отправить миротворцев на Украину после завершения конфликта. С такой идеей к Лондону обратились экс-министры обороны Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон, пишет RT со ссылкой на The Telegraph.

Как считает Уильямсон, безопасность Украины должна поддерживаться силами НАТО или странами, которые "могут рассматриваться как надежные партнеры".

В свою очередь, Шэппс назвал участие войск Великобритании в послевоенных миротворческих силах "желанным шагом".

Между тем высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США исходят из того, что Владимир Путин не намерен сдаваться в вопросе конфликта на Украине.

По словам представителя военного ведомства, у Украины должна быть максимально сильная позиция на поле боя, чтобы Путин прислушался к требованиям Киева. Внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на укреплении военных возможностей Украины, добавил чиновник.