Депутат Шеремет назвал здравомыслящей позицию Трампа по новым регионам РФ

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности "вытеснения" России с бывших территорий Украины является здравомыслящей, передает РИА Новости.

"Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего", – высказался он.

Шеремет отметил, что логическим продолжением со стороны Трампа стало бы признание российского статуса Крыма, а также новых регионов.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что республиканец признает реальность того, что не получится "вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым". Он также заявил, что телефонный разговор Трампа и Владимира Путина может состояться в ближайшие дни или недели.

До этого Трамп говорил, что будет ждать встречи с президентом России для урегулирования украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, уточняли в Кремле.

