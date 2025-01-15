Захарова: Байден рассказал, как и кому США сделали хуже

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Действующий американский президент Джо Байден рассказал о том, как и кому США сделали хуже. Об этом в интервью радио Sputnik заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заключительную речь Байдена.

"Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет?" – сказала Захарова, отметив, что Соединенные Штаты "вредили другим странам".

Представитель МИД также сравнила речь Байдена с пресс-конференцией главы МИД Сергея Лаврова и отметила разность подходов во внешней политике.

Ранее Байден выступил с финальной речью по вопросам внешней политики. В ней он заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву, а также обязаны продолжать поддержку Украины. По мнению Байдена, он заложил основу для следующей администрации США в вопросах поддержки Киева.

В свою очередь, Лавров отметил, что избранный президент США Дональд Трамп получает тяжелое наследие после президентства Байдена. До этого глава российского МИД указывал, что Москва будет судить об администрации Трампа на основе конкретных шагов.