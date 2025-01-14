Лавров призвал следить за методами, которыми Трамп будет делать Америку великой

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Миру необходимо наблюдать за тем, какими именно методами избранный президент США Дональд Трамп будет пытаться "сделать Америку еще более великой". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лозунг Make America great again ("Сделаем Америку снова великой"), а также его аббревиатура MAGA стали слоганом, который Трамп использовал в своей предвыборной кампании.

Ране глава российского МИД указывал, что российская сторона будет судить об администрации Трампа, основываясь на ее конкретных шагах. Министр обратил внимание, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена попытается оставить Трампу тяжелое наследие. При этом аналогичная история происходила при передаче власти Трампу со стороны Барака Обамы.

Лавров подчеркивал, что российская сторона уважительно относится к выбору, который американцы сделали во время голосования, и готова к контактам с администрацией США. При этом "мяч" в этом вопросе находится на стороне Трампа, отмечал министр.