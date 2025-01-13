Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Россия выражает свою обеспокоенность в связи с высказыванием нового американского президента Дональда Трампа о возможном включении Гренландии в состав США. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее мнению, такие заявления связаны с тем, что Штаты хотят расширить свое присутствие в Арктике. Однако Матвиенко напомнила, что для России данный регион имеет большое стратегическое и геополитическое значение. В связи с этим она выразила обеспокоенность действиями американской стороны.

"Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику <...> Этого нельзя допускать", – добавила Матвиенко.

Она также напомнила, как США ранее пытались в противовес международному праву расширить свою территорию.

"Сложилось международное право, есть правила игры, есть арктические государства. Мы хотим сотрудничать, Арктика должна быть территорией мира, сотрудничества, согласия", – заключила спикер Совфеда.

В конце декабря 2024 года Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявлял, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

По версии СМИ, высказывания Трампа о присоединении Гренландии связаны с его представлением о политике противодействия России и Китаю. При этом в Кремле с вниманием наблюдают за развитием ситуации с притязаниями США на Гренландию, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

