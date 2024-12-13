Песков указал на схожесть позиций Трампа и Москвы по ударам вглубь России

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Позиция одержавшего победу на выборах президента в США Дональда Трампа об опасности ударов западными дальнобойными ракетами вглубь России полностью совпадает с мнением российской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Понимание Трампа причин обострения конфликта на Украине импонирует России, отметил пресс-секретарь российского лидера. При этом он подчеркнул, что пока еще рано говорить о возможной отмене решения о нанесении ударов, которое было принято действующей администрацией США.

"Вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать и предсказывать, какие будут действия после инаугурации. Время покажет, дождемся уже того момента, когда избранный президент займет свое место в Овальном кабинете", – добавил представитель Кремля.

Кроме того, Песков назвал неправильной постановку вопроса о надеждах на скорейшее урегулирование конфликта на Украине после инаугурации Трампа. Он напомнил, что у России уже есть опыт взаимодействия с американской администрацией, которой руководили разные президенты, в том числе и республиканец.

"За время президентства Трампа свыше 50 раз вводились санкции против РФ, было очень много недружественных проявлений по отношению к нашей стране", – указал представитель Кремля.

Он призвал не забывать это и не забегать вперед. По словам Пескова, необходимо дождаться конкретных шагов, которые совершит Трамп после инаугурации.

Ранее представитель переходной команды избранного президента США заявил, что Трамп может пересмотреть решение действующего главы Белого дома Джо Байдена относительно ударов американским оружием вглубь российской территории. При этом он отметил, что, скорее всего, "пересматриваться будет практически все".

Между тем решение Байдена раскритиковали американские миллиардеры Илон Маск и Дэвид Сакс. Первый заявил, что, разрешая Украине удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории России, стоит ждать зеркального ответа. По словам Сакса, Байден старается до предела обострить ситуацию, чтобы создать проблемы своему преемнику – Трампу.

