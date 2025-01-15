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15 января, 15:52

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AP: Байден покинет Белый дом с секретными документами

Байден покинет Белый дом с секретными документами – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Действующий президент США Джо Байден покинет Белый дом с грузовиками с секретными документами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается в публикации, уходящая администрация президента пообещала новый и безопасный протокол проверки того, какие документы будут вывезены из Белого дома.

Журналисты также напомнили, что, когда Байден покидал свой пост в прошлый раз, он забрал с собой "тысячи документов".

Ранее в своей финальной речи по вопросам внешней политики Байден заявлял, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву. Он добавил, что заложил основу для следующей администрации США.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что избранный президент США Дональд Трамп получает тяжелое наследие после президентства Байдена.

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