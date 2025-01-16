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16 января, 17:40

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Politico: Трамп пригласил на инаугурацию нескольких правых политиков Европы

СМИ узнали, кого Трамп пригласил на инаугурацию

Фото: 123RF/palinchak

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на инаугурацию нескольких правых европейских политиков, сообщает Politico.

Издание утверждает, что 47-й глава Штатов пригласил на инаугурацию аргентинского лидера Хавьера Милей и председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме них, Трамп пригласил политиков, с которыми находился в контакте или которых принимал лично в резиденции во Флориде.

"Инаугурации, как правило, являются традиционными мероприятиями с размахиванием флагами – важным демократическим ритуалом для местных жителей. <...> Трамп, конечно, не сторонник традиций", – отметило СМИ.

Церемонию, как ожидается, посетят глава крайне правой националистической партии Бельгии "Фламандский интерес" Том Ван Грикен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, а также бывший кандидат в президенты Франции и лидер правой фракции "Отвоевание" Эрик Земмур и лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж.

Ранее журналисты писали, что инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов. По данным правоохранительных органов и служб нацбезопасности США, злоумышленники, разочарованные победой республиканца на президентских выборах, могут расценивать мероприятие как "последний шанс повлиять на результаты выборов насильственным путем".

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