Ушаков о диалоге Путина и Трампа: обычно приходящий во власть звонит первым

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Помощник главы государства Юрий Ушаков, говоря о возможной беседе Владимира Путина с новым американским лидером Дональдом Трампом, напомнил, что первым обычно звонит приходящий во власть президент. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, который опубликовал фрагмент этой беседы в своем телеграм-канале.

Ушаков напомнил, что сперва осуществляются контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента России, а после решается вопрос о развитии диалога, в том числе "на высшем уровне".

На данный момент контактов между Москвой и Вашингтоном по подготовке встречи Путина и Трампа нет, уточнил помощник президента России. При этом российская сторона готова к диалогу и ждет сигналов от американской команды.

"Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", – заявил Ушаков.

Кроме того, он отметил, что в Кремле "не сидят и не ждут" звонка от нового американского лидера. Однако, по его словам, рано или поздно сигналы от администрации Трампа поступят. При этом Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам двух лидеров и конструктивно на них ответить, добавил Ушаков.

"У приходящего президента будет ворох проблем, с которыми он будет разбираться. Они не только международного плана, как я представляю, но и внутриполитические. Очень много вопросов. С чего он начнет, я не знаю", – подытожил помощник президента России.

Трамп 14 января заявил, что хотел бы встретиться с Путиным в скором времени, однако для начала ему необходимо вступить в должность главы США.

Между тем советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что команда избранного президента готовится к его встрече с Путиным. По словам Уолца, телефонный разговор политиков может состояться в ближайшие дни или недели.

Трамп подтвердил подготовку встречи. Однако в Кремле отметили, что каких-либо реальных предпосылок для ее организации пока нет. Для контактов требуются желание и политическая воля со стороны Вашингтона, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

