МИД заявил, что Россия ждет агреман на назначение нового посла в США

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Москва ждет агреман от Вашингтона на назначение нового диппредставителя России в США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Агреман не получен. До сих пор мы ждем, время идет", – передает ТАСС слова замминистра ведомства.

В октябре 2024 года Анатолий Антонов завершил работу в качества российского посла в США и вернулся в Москву. Антонов находился на посту диппредставителя с 2017 года.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отъезд экс-посла РФ из Штатов не означает понижения уровня дипотношений с Вашингтоном. Тогда пресс-секретарь президента РФ отмечал, что посол будет назначен своевременно.

При этом в СМИ посчитали, что директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла в Вашингтоне. Однако официально министерство иностранных дел не комментировало процесс по выбору посла из-за законодательных ограничений.

Между тем в январе 2025 года в Совфеде рассказали, что новый посол может быть назначен в ближайшие несколько недель. По данным властей, новый диппредставитель уже готов отправиться в США, чтобы возглавить посольство.

