Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию после переговоров РФ и США

Фото: ТАСС/АР/Sven Hoppe

Украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров РФ и США в Эр-Рияде решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента Украины.

Изначально его рабочая поездка была запланирована на 19 февраля. Зеленский посетит страну 10 марта.

Переговоры между РФ и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. В состав российской делегации входили помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, а в состав американской – госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предупредил, что не признает итоги переговоров США и РФ, поскольку они не предусматривают участие Киева.

