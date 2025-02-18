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Атака Вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае должна всем дать понять, что Владимиру Зеленскому пора дать по рукам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Это должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам", – сказал дипломат в ходе беседы с журналистами по итогам переговоров с представителями США в Эр-Рияде.

ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани при помощи беспилотников. Из-за атаки станция была выведена из строя. Удары по НПС были нанесены с временным интервалом, чтобы, как подчеркнули в компании, не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.

Ранее Лавров заявил, что в ходе урегулирования конфликта на Украине не может быть и речи о территориальных уступках Киеву. Вооруженные силы Украины действуют намного жестче, чем "гитлеровские убийцы", отмечал глава МИД России.