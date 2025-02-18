В Кремле назвали сомнительной легитимность Зеленского

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Сомнительная легитимность украинского лидера Владимира Зеленского влияет на юридическую фиксацию договоренностей по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин выражал готовность при необходимости вести переговоры в том числе и с Зеленским. Но в таком случае придется серьезно обсудить принятые решения из-за возможного оспаривания законности главы Украины, уточнил официальный представитель Кремля.

Путин уже неоднократно говорил, что Россия открыта к переговорам. Однако он не видит смысла их начинать, пока не снят декрет Зеленского, запрещающего переговоры Киева с Москвой, так как все договоренности будут нелегитимны.

Тем не менее российский лидер считает, что юридический способ отменить действия указа все же есть. По его словам, это может сделать председатель Рады в соответствии с Конституцией Украины. Но в данный момент Россия не видит желания Киева закрыть этот вопрос.

В свою очередь, аналитик Наталья Еремина заявляла, что легитимность Киева основана на западных деньгах и поддержке, поэтому с Украиной нельзя заключать никаких сделок.

При этом сам Зеленский, говоря о собственной легитимности, заявил об открытости к президентским выборам в стране, однако, как он полагает, их не может быть во время конфликта.