Зеленский из-за переговоров России и США отказался выполнять любые ультиматумы

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Президент Украины Владимир Зеленский в связи с переговорами России и США в Саудовской Аравии отказался принимать любые ультиматумы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинские издания.

"Снова об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?" – сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, в Эр-Рияде российская и американская делегации обсуждали именно ультиматумы Киеву.

Между тем президент Украины после переговоров РФ и США в Эр-Рияде решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Изначально его рабочая поездка была запланирована на 19 февраля, политик полетит туда 10 марта.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии. Как предположил глава киевского режима, на переговорах есть двусторонний трек. Лидер Украины признал, что США могут это делать, если у них есть двусторонние вопросы.