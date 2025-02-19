Шольц призвал ЕС внести вклад в обеспечение мира на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Евросоюз внести свой вклад в обеспечение мира на Украине. Такое заявление политик сделал после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Tagesschau.

Шольц уточнил, что ни одно решение по конфликту "не должно приниматься через голову Украины".

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. По их итогам стороны решили, что им нужно приступить к формированию переговорных групп, которые позволят достичь мира на Украине, а также поспособствовать назначению послов в РФ и США.

Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на некомпетентность лидера Украины Владимира Зеленского. По его словам, Киев мог попытаться решить конфликт, начав переговоры с Москвой. Критику в адрес Зеленского поддержал также американский предприниматель Илон Маск.