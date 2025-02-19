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19 февраля, 11:51

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Песков: Путин определит переговорщика по Украине, когда США назовут своего

Песков рассказал, когда Путин определит переговорщика по украинскому вопросу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объявит переговорщика от России по украинскому вопросу после того, как это сделают США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом имя российского представителя будет зависеть от того, кто будет выбран с американской стороны, уточнил официальный представитель Кремля.

Говоря о возможном участии помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по данной теме, Песков указал, что это будет зависеть от решения Путина. Однако пресс-секретарь российского лидера не стал строить предположений, кого может выбрать со своей стороны Украина.

Переговоры российской и американской делегаций состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. Присутствующие политики договорились о создании группы по достижению мира на Украине, а также обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне.

Комментируя прошедшую встречу, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что США уже назначили своим представителем в переговорную группу по урегулированию конфликта спецпредставителя американского президента по Украине Кита Келлога.

Россия и США достигли договоренностей на переговорах в Эр-Рияде

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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