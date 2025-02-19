Захарова назвала переговоры РФ и США началом работы по решению глобальных проблем

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переговоры России и США в Эр-Рияде – это начало кропотливой работы по решению глобальных проблем, которые были созданы прошлой американской администрацией. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Самое главное, что контакт состоялся, и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности. В конструктивной тональности. Это самое главное", – добавила дипломат.

Переговоры российской и американской делегаций прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. Москва на них отправила помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова.

Вашингтон же направил госсекретаря Марко Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Лавров охарактеризовал атмосферу переговоров как позитивную. В МИД РФ прокомментировали, что Москва и Вашингтон согласились с необходимостью восстановления связей в экономике, энергетике и космосе.