Депутат Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

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Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии показали, что политика изоляции РФ провалилась. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

"Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде ознаменовали провал политики по изоляции России. Результаты первых контактов конструктивны. Стороны слышали друг друга, признавая право каждого на защиту национальных интересов. По сути, завершилась дипломатическая война, развязанная еще (экс-президентом США Баракой. – Прим. ред.) Обамой на излете срока его полномочий", – заявил парламентарий.

По словам депутата, переговоры в Саудовской Аравии положили начало урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, отметил Слуцкий, они задали вектор для восстановления сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и США договорились возобновить работу посольств. Кроме того, решено сформировать рабочие группы для завершения конфликта на Украине.

Переговоры между Россией и США прошли в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков и Сергей Лавров, а в состав американской – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

